L’odyssée du plastique démarche solidaire de Fraternité Ecologie Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon
jeudi 10 septembre 2026 · Halte nautique · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
L’odyssée du plastique démarche solidaire de Fraternité Ecologie
Halte nautique Boulevard des Alliés Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Partez dans une éco-aventure pour changer les esprits et nettoyer la planète.
Léa, une jeune rochelaise engagée contre les déchets et pour l’océan s’est lancée dans une éco-aventure. Elle descend la Loire en suivant la trace d’un déchet, du fleuve à l’océan en kayak/vélo/surf. Sur son trajet, elle organise des ramassages citoyens et veut sensibiliser au retour de la consigne.
15h collecte des déchets
19h conférence/quizz/échanges sur son aventure et sur les solutions locales pour lutter contre les déchets sauvages dans l’océan
Proposé par l’association Fraternité Ecologie. .
Halte nautique Boulevard des Alliés Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 31 58 17 fraternite.ecologie@gmail.com
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English :
Embark on an eco-adventure to change minds and clean up the planet.
L’événement L’odyssée du plastique démarche solidaire de Fraternité Ecologie Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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