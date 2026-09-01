L’odyssée du plastique démarche solidaire de Fraternité Ecologie Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

L’odyssée du plastique démarche solidaire de Fraternité Ecologie

Halte nautique Boulevard des Alliés Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Partez dans une éco-aventure pour changer les esprits et nettoyer la planète.

Léa, une jeune rochelaise engagée contre les déchets et pour l’océan s’est lancée dans une éco-aventure. Elle descend la Loire en suivant la trace d’un déchet, du fleuve à l’océan en kayak/vélo/surf. Sur son trajet, elle organise des ramassages citoyens et veut sensibiliser au retour de la consigne.

15h collecte des déchets

19h conférence/quizz/échanges sur son aventure et sur les solutions locales pour lutter contre les déchets sauvages dans l’océan

Proposé par l’association Fraternité Ecologie. .

Halte nautique Boulevard des Alliés Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 31 58 17 fraternite.ecologie@gmail.com

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English :

Embark on an eco-adventure to change minds and clean up the planet.

L’événement L’odyssée du plastique démarche solidaire de Fraternité Ecologie Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis