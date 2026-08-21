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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Salle arc-en-ciel Ancenis-Saint-Géréon

vendredi 11 septembre 2026 · Salle arc-en-ciel · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle arc-en-ciel
Adresse
187 Avenue du Mortier
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon

Salle arc-en-ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18

L’orchestre d’Harmonie d’Ancenis-Saint-Géréon vous invite à assister à leurs répétitions !
L’occasion pour vous de découvrir un orchestre dynamique et d’écouter, rencontrer, de jouer, et pourquoi pas rejoindre la troupe… Amenez vos instruments !   .

Salle arc-en-ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire   harmonie.ancenis@gmail.com

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English :

The Ancenis-Saint-Gérion Wind Orchestra invites you to come watch their rehearsals!

L’événement Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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