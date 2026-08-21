Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Salle arc-en-ciel Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon

Salle arc-en-ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18

L’orchestre d’Harmonie d’Ancenis-Saint-Géréon vous invite à assister à leurs répétitions !

L’occasion pour vous de découvrir un orchestre dynamique et d’écouter, rencontrer, de jouer, et pourquoi pas rejoindre la troupe… Amenez vos instruments ! .

Salle arc-en-ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire harmonie.ancenis@gmail.com

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English :

The Ancenis-Saint-Gérion Wind Orchestra invites you to come watch their rehearsals!

L’événement Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis