Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Salle arc-en-ciel Ancenis-Saint-Géréon
vendredi 11 septembre 2026 · Salle arc-en-ciel · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon
Salle arc-en-ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18
L’orchestre d’Harmonie d’Ancenis-Saint-Géréon vous invite à assister à leurs répétitions !
L’occasion pour vous de découvrir un orchestre dynamique et d’écouter, rencontrer, de jouer, et pourquoi pas rejoindre la troupe… Amenez vos instruments ! .
Salle arc-en-ciel 187 Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire harmonie.ancenis@gmail.com
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English :
The Ancenis-Saint-Gérion Wind Orchestra invites you to come watch their rehearsals!
L’événement Répétitions publiques Orchestre Harmonie d’Ancenis-St-Géréon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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