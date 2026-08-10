Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Exposition Entre eux 2 Galerie Rive de Loire

112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez découvrir l’exposition de Claude Touchais

Claude TOUCHAIS est un artiste illustrateur dont le parcours allie techniques traditionnelles et création numérique. Formé aux Beaux-Arts d’Angers puis comme compagnon œuvrier du Devoir, il débute dans l’illustration jeunesse avant de fonder son propre studio de création graphique. Il transmet également son expertise en enseignant dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

Convaincu que l’image est un langage universel, il explore sans cesse de nouvelles formes d’expression, de la peinture à la création digitale. Son travail, fondé sur le dialogue entre deux thèmes en tension, invite le regardeur à une expérience sensible où l’émotion occupe une place centrale.

L’exposition Entre eux 2 est à découvrir du mercredi 26 août au dimanche 30 août de 15h à 19h.

Entrée libre. .

112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@pari-asso.fr

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English :

Come discover Claude Touchais’s exhibition

L’événement Exposition Entre eux 2 Galerie Rive de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis