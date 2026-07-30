Tournois d’échecs Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

lundi 3 août 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Tournois d’échecs Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Participez à un tournoi d’échecs et écrasez vos adversaires.

Tous les lundis à 18:30.

Gratuit pour un minimum de 6€ de consommation par personne.

Inscriptions sur l’application ChessBar . .

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

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English :

Enter a %E9chess tournament and %E9crush your opponents.

L’événement Tournois d’échecs Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis