Atelier linogravure Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier linogravure Exposition Château d’Ancenis

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Après avoir découvert différentes images dans l’exposition, amuse-toi à graver ton propre motif du château par La Bouffée d’Art

Pour les enfants de 8-12ans

5€/personne. .

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 26 58 chateau@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

After discovering different images in the exhibition, have fun engraving your own castle motif by La Bouffée d’Art

L’événement Atelier linogravure Exposition Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis