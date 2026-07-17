L’Odyssée, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

L’Odyssée Vendredi 14 août, 20h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:52:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:52:00+02:00

Par le directeur du musée Bonnat-Helleu, en lien avec l’exposition « Mythologies »

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=UF6KW »}]

Séance présentée – Vingt ans après son départ pour la guerre de Troie, le roi Ulysse rentre enfin à Ithaque, mais son voyage est parsemé d’aventures et d’épreuves.