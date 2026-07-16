L’œil de Gjon Mili, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

L’œil de Gjon Mili 18 décembre 2026 – 28 mars 2027 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-28T10:00:00+02:00 – 2027-03-28T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison culturelle albanaise organisée en 2026 par la Ville de Chambéry, le musée des Beaux-Arts, en partenariat avec le musée de la photographie de la Ville de Korça, consacre une exposition à un photographe d’origine albanaise ayant marqué la scène culturelle internationale : Gjon Mili (1904-1984).

Figure majeure de la photographie du XXᵉ siècle, Gjon Mili s’est illustré par ses recherches innovantes sur la lumière et le mouvement, notamment à travers ses collaborations avec des artistes et musiciens de renom. Son travail, à la fois artistique et expérimental, offre un regard singulier sur la modernité.

L’exposition réunira environ 80 photographies, offrant un large panorama de l’ensemble des recherches menées par le photographe albanais tout au long de sa carrière. Des expérimentations autour de la lumière et du mouvement aux portraits d’artistes, de musiciens et de danseurs, ce parcours mettra en évidence la cohérence et la richesse d’une œuvre où innovation technique et sensibilité artistique sont indissociables.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du Palais de Justice 73 000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 75 03 https://www.chambery.fr/205-le-musee-des-beaux-arts.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Dans le cadre de la saison culturelle albanaise organisée en 2026 par la Ville de Chambéry, le musée des Beaux-Arts, en partenariat avec le musée de la photographie de la Ville de Korça, consacre une…

© Gjon Mili – Musée de la photographie de Korça