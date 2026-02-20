L’oeuvre d’un jour Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

L’oeuvre d’un jour

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

En raison des conditions météorologiques annoncées pour le samedi 13 septembre (orages et vents en rafales), cette animation est annulée.

6ème édition de L’oeuvre d’un jour aux Moutiers-en-Retz : le rendez-vous des artistes amateurs et/ou professionnels !

Cette journée a pour but de promouvoir la création artistique, créer un temps de rencontre entre les artistes et le public, avec pour cadre le joli village des Moutiers.



Le programme de la journée

de 8h à 8h30 inscriptions des artistes (stand place de l’église Madame)

de 10h à 15h chaque participant s’installe où il souhaite sur la commune des Moutiers

à 15h tous les participants exposent leur œuvre dans le jardin de la Mairie, permettant ainsi au public de déambuler d’œuvre en œuvre

de 15h à 17h vote du public pour désigner l’œuvre du jour !

de 15h à 17h au centre du jardin, à tour de rôle, les participants qui le souhaitent peuvent venir produire une œuvre collective sur une grande toile

à 17 h le nom du gagnant sera dévoilé et un prix lui sera remis

Informations pratiques

chaque participant utilise son propre matériel

cette animation est ouverte à tous, amateurs ou professionnels, peintres, sculpteurs, graphistes, etc.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

Due to the weather conditions forecast for Saturday September 13 (thunderstorms and gusty winds), this event is cancelled.

6th edition of L’oeuvre d’un jour in Moutiers-en-Retz: the meeting place for amateur and/or professional artists!

L’événement L’oeuvre d’un jour Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic