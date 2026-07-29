Informations pratiques

Les Hogues

Loge de Bucheron

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

L’association HAUGR vous propose un atelier loge de bucheron le samedi 22 août de 10h à 12h30 et le mercredi 14h à 16h30.

Cet atelier permet de tout savoir sur la construction et la rénovation de cet habitat traditionnel de la forêt de Lyons.

-Prévoir une paire de gants de travail

Inscription auprès d’Emmanuel 06 23 97 73 00 .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 23 97 73 00

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English : Loge de Bucheron

L’événement Loge de Bucheron Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle