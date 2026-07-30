AGENDA · Montréverd
LOGIS DE LA CHABOTTERIE Journées du Patrimoine Le logis de la Chabotterie Montréverd
samedi 19 septembre 2026 · Le logis de la Chabotterie · Montréverd
Informations pratiques
Montréverd
LOGIS DE LA CHABOTTERIE Journées du Patrimoine
Le logis de la Chabotterie La Chabotterie Montréverd Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
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Le logis de la Chabotterie La Chabotterie Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 77 00
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English :
L’événement LOGIS DE LA CHABOTTERIE Journées du Patrimoine Montréverd a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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