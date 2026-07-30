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AGENDA · Montréverd

LOGIS DE LA CHABOTTERIE Journées du Patrimoine Le logis de la Chabotterie Montréverd

samedi 19 septembre 2026 · Le logis de la Chabotterie · Montréverd

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le logis de la Chabotterie
Adresse
La Chabotterie
Ville
85260 Montréverd
Département
Vendée
Tarif

Montréverd

LOGIS DE LA CHABOTTERIE Journées du Patrimoine

Le logis de la Chabotterie La Chabotterie Montréverd Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Le logis de la Chabotterie La Chabotterie Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 77 00 

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English :

L’événement LOGIS DE LA CHABOTTERIE Journées du Patrimoine Montréverd a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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