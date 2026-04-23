Loire en fête Chadron
Loire en fête Chadron samedi 30 mai 2026.
Chadron
Loire en fête
Les Batisses de Colempce Chadron Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Profitez d’une journée festive avec des activités en famille, un marché nocturne animé et un concert avec Pepper Flym.
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Les Batisses de Colempce Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Enjoy a festive day with family activities, a lively night market and a concert with Pepper Flym.
L’événement Loire en fête Chadron a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal