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Loire en fête Chadron

Loire en fête Chadron samedi 30 mai 2026.

Adresse : Les Batisses de Colempce

Ville : 43150 Chadron

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Chadron

Loire en fête

Les Batisses de Colempce Chadron Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Profitez d’une journée festive avec des activités en famille, un marché nocturne animé et un concert avec Pepper Flym.
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Les Batisses de Colempce Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

Enjoy a festive day with family activities, a lively night market and a concert with Pepper Flym.

L’événement Loire en fête Chadron a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal