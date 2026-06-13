LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS Parvis de la salle Robert Bommé Abbaretz mardi 21 juillet 2026.

Abbaretz

LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS

Parvis de la salle Robert Bommé 9 Rue de la Mairie Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Partagez une matinée de découverte et d’éveil avec vos enfants de 6 mois à 4 ans sur le thème de la ferme

Des ateliers ludiques spécialement conçus pour les tout-petits coin lecture, jeux de manipulation… pour explorer la nature et éveiller leurs sens.

Public de 6 mois à 4 ans

Entrée libre et gratuite

Prévoir chapeau et gourde .

Parvis de la salle Robert Bommé 9 Rue de la Mairie Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Share a morning of discovery and learning with your children ages 6 months to 4 years, with a focus on the farm

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS Abbaretz a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt