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AGENDA · Abbaretz

SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS Abbaretz

jeudi 16 juillet 2026 · Abbaretz

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Mine
Ville
44170 Abbaretz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Abbaretz

SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS

Mine Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Sortie nature avec la LPO
Mais qui a laissé cette empreinte ? A qui appartient cette crotte ?
Au cours d’une balade familiale , initiez-vous au pistage des animaux.

Sortie proposée par la LPO   .

Mine Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 82 02 97  loire-atlantique@lpo.fr

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English :

Nature outing with the LPO

L’événement SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS Abbaretz a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays Erdre Canal Forêt

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