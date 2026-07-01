SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS Abbaretz
jeudi 16 juillet 2026 · Abbaretz
Informations pratiques
Abbaretz
SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS
Mine Abbaretz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Sortie nature avec la LPO
Mais qui a laissé cette empreinte ? A qui appartient cette crotte ?
Au cours d’une balade familiale , initiez-vous au pistage des animaux.
Sortie proposée par la LPO .
Mine Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 82 02 97 loire-atlantique@lpo.fr
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English :
Nature outing with the LPO
L’événement SUR LA PISTE DES ANIMAUX DES BOIS Abbaretz a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays Erdre Canal Forêt