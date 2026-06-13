LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? Rue de la Scierie La Grigonnais samedi 25 juillet 2026.

La Grigonnais

LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

Rue de la Scierie Espace Mil’Lieu La Grigonnais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez les secrets des éclipses, à l’approche de la prochaine…

À l’approche de la prochaine éclipse partielle de Soleil, partielle à près de 95 % dans le Pays de la Pierre Bleue, venez découvrir les secrets de l’étoile au centre de notre système solaire.

Au programme observation du soleil en toute sécurité l’après-midi et découverte du ciel estival au télescope en soirée. Mais aussi des séances de planétarium pour apprendre à se repérer dans le ciel et à y débusquer les curiosités à observer, comprendre le phénomène des éclipses et préparer l’observation de celle du 12 août 2026…

Une immersion fascinante au coeur de l’astronomie !

Plusieurs séances (durée 1h15) 16h, 17h30, 20h30, 21h45

Sur place vente de lunettes de protection pour observer l’éclipse.

Public A partir de 5 ans

Gratuit

Sur inscription .

Rue de la Scierie Espace Mil’Lieu La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Discover the secrets of eclipses as the next one approaches…

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? La Grigonnais a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt