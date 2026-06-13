LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? Rue de la Scierie La Grigonnais
LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? Rue de la Scierie La Grigonnais samedi 25 juillet 2026.
La Grigonnais
LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?
Rue de la Scierie Espace Mil’Lieu La Grigonnais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez les secrets des éclipses, à l’approche de la prochaine…
À l’approche de la prochaine éclipse partielle de Soleil, partielle à près de 95 % dans le Pays de la Pierre Bleue, venez découvrir les secrets de l’étoile au centre de notre système solaire.
Au programme observation du soleil en toute sécurité l’après-midi et découverte du ciel estival au télescope en soirée. Mais aussi des séances de planétarium pour apprendre à se repérer dans le ciel et à y débusquer les curiosités à observer, comprendre le phénomène des éclipses et préparer l’observation de celle du 12 août 2026…
Une immersion fascinante au coeur de l’astronomie !
Plusieurs séances (durée 1h15) 16h, 17h30, 20h30, 21h45
Sur place vente de lunettes de protection pour observer l’éclipse.
Public A partir de 5 ans
Gratuit
Sur inscription .
Rue de la Scierie Espace Mil’Lieu La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the secrets of eclipses as the next one approaches…
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE UNE ÉCLIPSE ! MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? La Grigonnais a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à La Grigonnais (Loire-Atlantique)
- Une Touche d’Optimisme. Les 40 ans des Saltimbanques à La Grigonnais(44) ! Espace Mil’Lieu La Grigonnais 4 juillet 2026
- LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE Étang de la petite pêche La Grigonnais 15 juillet 2026
- LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS Rue de la Scierie La Grigonnais 18 août 2026
- FESTIVAL EL CEP La Grigonnais 4 septembre 2026