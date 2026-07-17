LOL & LALALA COMEDY CLUB Théâtre 100 Noms Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 20:15 – 22:15
Gratuit : non 19 € à 30 € Tout public
Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux : Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas Garat, Balthazar, Elie et Adrien Audo. Le plateau sera présenté par Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret. Le Lol & Lalala Comedy Club, c’est un tremplin qui rassemble des humoristes de toute la France. Il accompagne les talents de demain à travers : Des formations sur mesure animées par des professionnels du spectacle Une tournée en France en 2026
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/682969-lol-lalala-comedy-club
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