LOL & LALALA COMEDY CLUB, Théâtre 100 Noms, NANTES
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre 100 Noms · NANTES
Informations pratiques
LOL & LALALA COMEDY CLUB Samedi 19 septembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
19 € à 30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:15:00+02:00
Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux : Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas Garat, Balthazar, Elie et Adrien Audo.
Le plateau sera présenté par Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret.
Le Lol & Lalala Comedy Club, c’est un tremplin qui rassemble des humoristes de toute la France.
Il accompagne les talents de demain à travers :
- Des formations sur mesure animées par des professionnels du spectacle
- Une tournée en France en 2026
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/682969-lol-lalala-comedy-club »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux : Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas…
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