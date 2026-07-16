LOL & LALALA COMEDY CLUB, Théâtre 100 Noms, NANTES

Informations pratiques

LOL & LALALA COMEDY CLUB Samedi 19 septembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

19 € à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T22:15:00+02:00

Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux : Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas Garat, Balthazar, Elie et Adrien Audo.

Le plateau sera présenté par Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret.

Le Lol & Lalala Comedy Club, c’est un tremplin qui rassemble des humoristes de toute la France.

Il accompagne les talents de demain à travers :

Des formations sur mesure animées par des professionnels du spectacle

Une tournée en France en 2026

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/682969-lol-lalala-comedy-club »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.

Venez découvrir la promotion 2026 du Lol & Lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux : Méchante Coline, Laura Gallego, Camille Falcone, Chloé Drouet, Sarah Maau, François Havard, Lucas…