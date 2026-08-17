L’ombre du coupable Jeu d’enquête Corbeil-Cerf

Informations pratiques

Corbeil-Cerf

L’ombre du coupable Jeu d’enquête

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-27 21:00:00

Date(s) :

2026-11-27

L’OMBRE DU COUPABLE JEU D’ENQUÊTE

La Bibliothèque La Corbeil aux Livres vous propose une soirée originale et immersive autour d’un jeu d’enquête où observation, déduction et esprit d’équipe seront vos meilleurs atouts !

Le principe ?

Chacun reçoit secrètement un rôle et doit surtout… ne jamais dévoiler sa carte ! ??

Dans chaque partie

– 2 enquêteurs doivent découvrir les coupables

– 2 meurtriers cherchent à rester dans l’ombre

– De nombreux innocents doivent aider les enquêteurs à les démasquer.

Votre mission observer, échanger, déduire et tenter de découvrir qui sont les innocents et qui sont les meurtriers, afin d’aider les enquêteurs à piéger les coupables !

3 parties de 15 minutes se succéderont au cours de la soirée. À chaque nouvelle partie, de nouvelles zones deviennent accessibles, permettant d’aller plus loin dans l’enquête et de découvrir de nouveaux éléments.

À prévoir une lampe torche

Chaussures fermées obligatoires

Saurez-vous faire confiance aux bonnes personnes ? Venez tenter de démasquer les meurtriers avant qu’ils ne vous échappent !

Renseignements

La Corbeil aux Livres

03 60 36 42 28

corbeilauxlivres@gmail.com

Lundi & jeudi, de 17h à 19h

L’OMBRE DU COUPABLE JEU D’ENQUÊTE

La Bibliothèque La Corbeil aux Livres vous propose une soirée originale et immersive autour d’un jeu d’enquête où observation, déduction et esprit d’équipe seront vos meilleurs atouts !

Le principe ?

Chacun reçoit secrètement un rôle et doit surtout… ne jamais dévoiler sa carte ! ??

Dans chaque partie

– 2 enquêteurs doivent découvrir les coupables

– 2 meurtriers cherchent à rester dans l’ombre

– De nombreux innocents doivent aider les enquêteurs à les démasquer.

Votre mission observer, échanger, déduire et tenter de découvrir qui sont les innocents et qui sont les meurtriers, afin d’aider les enquêteurs à piéger les coupables !

3 parties de 15 minutes se succéderont au cours de la soirée. À chaque nouvelle partie, de nouvelles zones deviennent accessibles, permettant d’aller plus loin dans l’enquête et de découvrir de nouveaux éléments.

À prévoir une lampe torche

Chaussures fermées obligatoires

Saurez-vous faire confiance aux bonnes personnes ? Venez tenter de démasquer les meurtriers avant qu’ils ne vous échappent !

Renseignements

La Corbeil aux Livres

03 60 36 42 28

corbeilauxlivres@gmail.com

Lundi & jeudi, de 17h à 19h .

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 60 36 42 28 corbeilauxlivres@gmail.com

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English :

THE SHADOW OF THE GUILTY PARTY? A DETECTIVE GAME

The La Corbeil aux Livres Library invites you to an original and immersive evening featuring a mystery game where observation, deduction, and teamwork will be your greatest assets!

How does it work?

Each player is secretly assigned a role and must, above all, never reveal their true identity! ??

In each game:

– 2 investigators must uncover the culprits

– 2 murderers try to remain in the shadows

– Many innocent players must help the investigators unmask them.

Your mission: observe, discuss, deduce, and try to figure out who the innocent players are and who the murderers are, in order to help the investigators catch the culprits!

Three 15-minute rounds will take place throughout the evening. %C0 With each new round, new areas become accessible, allowing you to delve deeper into the investigation and uncover new %E9l%E9ments.

%C0 Bring: a flashlight

Closed-toe shoes required

Will you be able to trust the right people? Come try to unmask the murderers before they slip away!

Information:

La Corbeil aux Livres

03 60 36 42 28

corbeilauxlivres@gmail.com

Monday & Thursday, 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement L’ombre du coupable Jeu d’enquête Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre