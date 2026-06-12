Longe côte Ault
Longe côte Ault samedi 15 août 2026.
Ault
Longe côte
Ault Somme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 11:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 9h30.
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 9h30. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com
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English :
Equipment hire and baptism are priced at 13?
Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.
Training in length, use of propulsion tools and sea outings.
For safety reasons, prior registration is required.
Meet at 9:30 a.m.
L’événement Longe côte Ault a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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