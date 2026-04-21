Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët samedi 9 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Longe-côte Marche aquatique avec Moïse
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Pour se sentir bien dans votre corps et votre tête. La marche aquatique sollicite tous les groupes musculaires, articulaires mais aussi le cœur. Eté comme hiver, venez pratiquer cette activité de plein air dans une ambiance conviviale, encadré par Moïse, maître-nageur-sauveteur. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profite des magnifiques plages du Finistère Sud. .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
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English :
L’événement Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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