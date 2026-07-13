Longeville sous les étoiles Rue de Laissue Longeville-en-Barrois

Informations pratiques

Longeville-en-Barrois

Longeville sous les étoiles

Rue de Laissue Complexe Albamiel Longeville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Préparez-vous pour une soirée pleine de rires, d’émotions et d’aventures, direction Hawaï pour (re)découvrir Lilo & Stitch sur grand écran.

Venez partager un moment en famille ou entre amis et laissez-vous emporter par l’histoire touchante de Lilo, une petite fille au grand cœur, et de Stitch, l’extraterrestre le plus attachant de l’univers.

Ouverture de l’événement à 19h00

Projection de Lilo & Stitch aux alentours de 21h00

Buvette et restauration avec l’association de chasse ACCA

Ramenez vos chaises, couvertures, coussins et venez profiter d’une séance ciné GRATUITE et OUVERTE À TOUS pour clôturer les vacances d’été !

On vous attend nombreux pour cette séance placée sous le signe de la bonne humeur et de la magie du cinéma.Tout public

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Rue de Laissue Complexe Albamiel Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 19 24 mairie@longevilleenbarrois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an evening full of laughter, emotion, and adventure—head to Hawa%EF to (re)discover Lilo & Stitch on the big %E9cran.

Come share a special moment with family or friends and let yourself be swept away by the heartwarming story of Lilo, a little girl with a big heart, and Stitch, the most endearing alien in the universe.

Event starts at 7:00 p.m.

Screening of Lilo & Stitch around 9:00 p.m.

Refreshments and food provided by the ACCA hunting association

Bring your chairs, blankets, and pillows, and come enjoy a FREE movie screening OPEN TO EVERYONE to wrap up the summer vacation!

We hope to see many of you there for this screening, which promises to be filled with good cheer and the magic of cinema.

L’événement Longeville sous les étoiles Longeville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT SUD MEUSE