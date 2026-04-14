Longlav’run Place du 24 juillet 1897 Longlaville

Longlaville

Longlav’run

Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos Longlaville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Trails 5 km (départ à 9h50, 7 €), 10 km (départ à 10h, 10 €), 17 km (départ à 9h30, 15 €).

Marche de 10 km (départ à 10h05, 5 €).

Course gratuite pour les enfants (départ à 11h30).

Restauration, buvette, consigne et garderie.

Sur réservation.Tout public

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Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 73 27 88 longlavrun@gmail.com

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English :

Trails 5 km (start at 9:50 am, 7 ?), 10 km (start at 10 am, 10 ?), 17 km (start at 9:30 am, 15 ?).

10 km walk (starts at 10:05 a.m., 5 ?).

Free children’s race (starts at 11:30 a.m.).

Catering, refreshment bar, lockers and childcare.

Reservations required.

L’événement Longlav’run Longlaville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DU GRAND LONGWY