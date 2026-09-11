Loops on Ice, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Loops on Ice Vendredi 11 septembre, 20h30 Autre lieu

Plein tarif CHF 30.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF20.- / Tarif jeune (13-20 ans et étudiant·e) CHF 15.- / Tarif 20ans20francs CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:30:00+02:00

Chaussez vos patins (ou prenez place dans les gradins) pour une expérience cinétique et sonique absolument unique ! Installé au milieu de la glace, l’Orchestre de Chambre de Genève interprète avec virtuosité un florilège de musiques répétitives. Composés de boucles sonores (loops), ces motifs cycliques vous entraînent dans un véritable tourbillon hypnotique. Le tempo de cette folle partition est également donné par le danseur et patineur canadien Stephen Thompson dont les élans chorégraphiques sont en perpétuelle circonvolution. Avec ses synthés modulaires et autres machines fabriquées maison, le musicien YMNK rentre quant à lui dans le cercle pour apporter une touche électronique furieusement dansante. Tourner en rond n’aura jamais provoqué autant d’exaltation !

Attention, il fera froid à la patinoire (<10°C) : pantalon épais et gants fortement conseillés pour patiner en toute sécurité.

Une création à La Bâtie 2026, en collaboration avec l’Orchestre de Chambre de Genève et le soutien de la Ville de Meyrin

Remerciements particuliers au service des sports de Meyrin et au Club des Patineurs de Meyrin (hockey et artistique) qui ont mis à disposition la patinoire durant des horaires qui leur sont réservés, ainsi qu’aux patineuses Célia Bellamy, Asia Finocchio, Talya Grandjean, Timéa Oppeliguer, et Chiara Pavia qui ont pris part au projet.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/loops-on-ice »}]

Chaussez vos patins (ou prenez place dans les gradins) pour une expérience cinétique et sonique unique au coeur des musiques répétitives, de leurs motifs cycliques et de leurs boucles entêtantes.

Richard Xavier Veilhan