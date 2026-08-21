L’opéra de quat’sous de Brecht/Weill, Ancien Foyer Communal de Ners, Ners

Informations pratiques

L’opéra de quat’sous de Brecht/Weill Dimanche 20 septembre, 17h30 Ancien Foyer Communal de Ners Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

« L’Opéra de quat’sous » de Bertolt Brecht / Kurt Weill

• Dimanche 20 septembre à 17h30 au Foyer de Ners (Gard).

Atelier dirigé par la comédienne Élisabeth Gavalda dans le cadre des Politiques de la Ville.

« D’abord la graille et la morale après »

L’Opéra de quat’sous est une œuvre à la fois drôle et tragique qui dénonce les travers de la société et nous apparaît toujours d’actualité.

Un texte mythique jalonné de chansons parlées chantées qui ont eu de multiples interprètes, de la voix gouailleuse à l’air d’opéra sous les compositions de Kurt Weill.

• Avec la participation de 18 amateur.trice.s de théâtre accompagné.e.s. de :

Élisabeth Gavalda (trompette), Alain Laurier (saxophones) et Daniel Malavergne (tuba, répétiteur musical).

Renseignements : 06 47 36 24 82

courriel : palabretheatre@wanadoo.fr Site : https://www.palabretheatre.com

Ancien Foyer Communal de Ners Rue de la Remise, 30360 Ners Ners 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 83 51 47 »}] [{« link »: « mailto:palabretheatre@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://www.palabretheatre.com »}]

« L’Opéra de quat’sous » est une œuvre à la fois drôle et tragique qui dénonce les travers de la société et nous apparaît toujours d’actualité. Atelier dirigé par la comédienne Élisabeth Gavalda.