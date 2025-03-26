LORIE – ZENITH DE LILLE Lille
LORIE – ZENITH DE LILLE Lille samedi 9 mai 2026.
LORIE Début : 2026-05-09 à 20:00. Tarif : – euros.
ONLY YOU PRÉSENTE : LORIELorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Ce sera une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience. Préparez-vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !
ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59