L’Orignal Concert Lestivoan La Roche-Jaudy

Informations pratiques

La Roche-Jaudy

L’Orignal Concert

Lestivoan Les Trompettes Pompettes La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Canada français débarque aux Trompettes Pompettes… sans traverser l’Atlantique !

On vous propose un spectacle qui change de l’ordinaire avec L’Orignal , un concerférence où l’histoire se raconte avec humour, musique et bonne humeur.

Curieux, passionnés d’histoire ou simplement en quête d’une belle soirée, laissez vous embarquer par un spectacle original où se mêlent histoire, humour et échanges. Une belle occasion de voyager… sans quitter la guinguette !

Et comme on est une guinguette avant tout, vous pourrez accompagner ce voyage d’une bière artisanale brassée sur place, d’un bon repas et de quelques éclats de rire. ??

Alors, que vous soyez fin connaisseur du Canada français… ou que vous hésitiez encore à placer Québec sur une carte, ce spectacle promet de vous faire passer un excellent moment !

On vous attend nombreux pour partager une soirée originale, conviviale et pleine de découvertes ! .

Lestivoan Les Trompettes Pompettes La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 70 53 12

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English :

L’événement L’Orignal Concert La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-07-24 par SITARMOR