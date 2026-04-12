L’ORPAN sous les arbres, Parc du Grand Blottereau, Nantes

L’ORPAN sous les arbres 3 juillet – 28 août, les vendredis Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T10:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

L’ORPAN, association des seniors nantais, réinvestit le parc du Grand Blottereau tous les vendredis du 3 juillet au 28 août de 10h à 17h pour permettre à tous les seniors de se retrouver et partager des moments de convivialité.

De nombreuses activités et propositions seront organisées sur place.

En cas de mauvais temps, nous serons dans le gymnase.

Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orpan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240992600 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@orpan.fr »}]

L’ORPAN sous les arbres au parc du Grand Blottereau (sur le côté du château). seniors parc