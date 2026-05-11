L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Salle des Fêtes Monceaux-en-Bessin

Monceaux-en-Bessin

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans

Salle des Fêtes Rue de l’église Monceaux-en-Bessin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Chansons au cinéma

Le P’tit Chœur et le Chœur d’Hommes de l’Orphéon de Bayeux

Chansons au cinéma

Le P’tit Choeur et le Choeur d’Hommes de l’Orphéon de Bayeux

Piano Mélanie Ghestin

Direction Chantal Ravao et Valérie Fossard .

Salle des Fêtes Rue de l’église Monceaux-en-Bessin 14400 Calvados Normandie +33 6 89 30 31 17 orpheon.bayeux@wanadoo.fr

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English : L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans

Songs at the cinema

Le P’tit Chœur and the Bayeux Orphéon Men’s Choir

L’événement L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Monceaux-en-Bessin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom