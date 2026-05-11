L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Salle des Fêtes Monceaux-en-Bessin
L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Salle des Fêtes Monceaux-en-Bessin vendredi 5 juin 2026.
Monceaux-en-Bessin
L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans
Salle des Fêtes Rue de l’église Monceaux-en-Bessin Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Chansons au cinéma
Le P’tit Chœur et le Chœur d’Hommes de l’Orphéon de Bayeux
Chansons au cinéma
Le P’tit Choeur et le Choeur d’Hommes de l’Orphéon de Bayeux
Piano Mélanie Ghestin
Direction Chantal Ravao et Valérie Fossard .
Salle des Fêtes Rue de l’église Monceaux-en-Bessin 14400 Calvados Normandie +33 6 89 30 31 17 orpheon.bayeux@wanadoo.fr
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English : L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans
Songs at the cinema
Le P’tit Chœur and the Bayeux Orphéon Men’s Choir
L’événement L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans Monceaux-en-Bessin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom