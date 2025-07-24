Los Tres Puntos Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Los Tres Puntos Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 22 janvier 2026.

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : 2026-01-22

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

MUSIQUES ACTUELLES // SKA PUNK

+ 1ère partie

Fer de lance du ska punk 90’s et marqué au fer rouge par le rock alternatif 80’s, Los Tres Puntos, c’est l’entrain du ska et la rage du punk rock.

Porté par une section cuivre virtuose, le groupe joue une musique explosive aux rythmiques effrénées et aux textes engagés, chantés en français ou en espagnol, qui dressent le portrait de notre époque.

Le groupe est en tournée à l’occasion de ses 30 ans et n’a rien perdu de son énergie légendaire !

VENTE DES TICKETS BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

