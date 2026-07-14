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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

L’ostréiculture, une histoire d’huître Cabane de l’estuaire Talmont-Saint-Hilaire

jeudi 23 juillet 2026 · Cabane de l'estuaire · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cabane de l'estuaire
Adresse
539 Rue du Mazeau
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

L’ostréiculture, une histoire d’huître

Cabane de l’estuaire 539 Rue du Mazeau Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

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Cabane de l’estuaire 539 Rue du Mazeau Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

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English :

L’événement L’ostréiculture, une histoire d’huître Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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