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AGENDA · Bussière-Nouvelle

LOTO à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle

dimanche 12 juillet 2026 · Bussière-Nouvelle

LOTO à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
23700 Bussière-Nouvelle
Département
Creuse
Tarif

Bussière-Nouvelle

LOTO à Bussière-Nouvelle

Bussière-Nouvelle Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le 12 juillet à Bussière-Nouvelle
LOTO à 14h00 ouverture des portes à 13h30
Buffet et Buvette
1 carton 5€
5 cartons 15€
7 cartons 20€
10 cartons 30€   .

Bussière-Nouvelle 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 43 94 

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English : LOTO à Bussière-Nouvelle

L’événement LOTO à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Marche et Combraille en Aquitaine