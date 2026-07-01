AGENDA · Bussière-Nouvelle
LOTO à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle
dimanche 12 juillet 2026 · Bussière-Nouvelle
Informations pratiques
Bussière-Nouvelle
LOTO à Bussière-Nouvelle
Bussière-Nouvelle Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le 12 juillet à Bussière-Nouvelle
LOTO à 14h00 ouverture des portes à 13h30
Buffet et Buvette
1 carton 5€
5 cartons 15€
7 cartons 20€
10 cartons 30€ .
Bussière-Nouvelle 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 43 94
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English : LOTO à Bussière-Nouvelle
L’événement LOTO à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Marche et Combraille en Aquitaine