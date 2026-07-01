Informations pratiques

Bussière-Nouvelle

LOTO à Bussière-Nouvelle

Bussière-Nouvelle Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 13:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le 12 juillet à Bussière-Nouvelle

LOTO à 14h00 ouverture des portes à 13h30

Buffet et Buvette

1 carton 5€

5 cartons 15€

7 cartons 20€

10 cartons 30€ .

Bussière-Nouvelle 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 43 94

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English : LOTO à Bussière-Nouvelle

L’événement LOTO à Bussière-Nouvelle Bussière-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Marche et Combraille en Aquitaine