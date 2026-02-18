Loto animé par DUDU Lignières

Loto animé par DUDU

Lieu-dit L’Ange Blanc Lignières Cher

Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Passionnés de jeux de hasard ou simplement pour vous divertir.

Tentez de remporter un ou plusieurs lots avec ce loto proposé par les Anciens Combattants UNC-AFN. .

Lieu-dit L’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 73 54 86

English :

Whether you’re a gambling enthusiast or just want to have some fun.

