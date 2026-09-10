Informations pratiques

Arès

Loto

Domaine des Lugées Arès Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Loto au profit de nos actions à Madagascar et particulièrement pour le financement des études supérieures de jeunes issus de la brousse du Sud de Madagascar.

Tout public Tarif 1 carton 3 € 6 cartons 15 € 12 cartons 25 €

Lieu grande salle du domaine des Lugées. .

Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76

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English : Loto

L’événement Loto Arès a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme d’Arès