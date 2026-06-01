Loto Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie
Loto Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie dimanche 14 juin 2026.
Val-de-Scie
Loto Auffay
Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association Handicap-solidarité-sport organise un loto avec de nombreux lots à gagner !
Ouverture des portes dès 11h début du loto à 14h!
À gagner plus de 2000 € de lots et de bon d’achat.
Buvette et petite restauration sur place! .
Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 35 14 36 86
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English : Loto Auffay
L’événement Loto Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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