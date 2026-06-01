Loto Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie

Val-de-Scie

Loto Auffay

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’association Handicap-solidarité-sport organise un loto avec de nombreux lots à gagner !

Ouverture des portes dès 11h début du loto à 14h!

À gagner plus de 2000 € de lots et de bon d’achat.

Buvette et petite restauration sur place! .

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 35 14 36 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Auffay

L’événement Loto Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux