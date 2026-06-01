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Loto Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie

Loto Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue Georges Pompidou

Ville : 76720 Val-de-Scie

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Val-de-Scie

Loto Auffay

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

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Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 35 14 36 86 

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English : Loto Auffay

L’événement Loto Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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