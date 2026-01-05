Loto Auppegard
Loto Auppegard dimanche 18 octobre 2026.
Loto
Salle des Fêtes Auppegard Seine-Maritime
Profitez du Loto organisé par le comité des fêtes d’Auppegard à la salle des fêtes !
Ouverture des portes dès 12h30 et démarrage à 14h. De nombreux lots, avec 6 quines de 3 lots chacune (avec carets de jeu vendues à la journée), et une quine exceptionnelle pour tous (avec achat de nouveaux cartons à 2€ pièces et 15€ les 10).
Service de buvette et de sandwichs sur place. Parking facile ! .
Salle des Fêtes Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 92 00
