Loto Bingo Salle Marie Jacq Henvic dimanche 26 avril 2026.
Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère
Début : 2026-04-26 13:30:00
2026-04-26
L'Amicale Laïque de Henvic organise son premier loto bingo. Venez jouer dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle !
Loto 3€ le carton 15€ les 7 cartons
Bingo 1€. 5 achetés, le 6eme offert
Ouverture des portes à 11h00, début des jeux à 13h30.
Petite restauration et buvette sur place.
Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 61 25 36 00
