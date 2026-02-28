Loto Bingo Salle Marie Jacq Henvic

Loto Bingo

Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’Amicale Laïque de Henvic organise son premier loto bingo. Venez jouer dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle !

Loto 3€ le carton 15€ les 7 cartons

Bingo 1€. 5 achetés, le 6eme offert

Ouverture des portes à 11h00, début des jeux à 13h30.

Petite restauration et buvette sur place. .

Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 61 25 36 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Bingo

L’événement Loto Bingo Henvic a été mis à jour le 2026-02-28 par OT BAIE DE MORLAIX