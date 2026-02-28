Marché de Printemps  Entre Terre et Mer  Rue des Consorts Castel Henvic

Marché de Printemps  Entre Terre et Mer  Rue des Consorts Castel Henvic dimanche 10 mai 2026.

Rue des Consorts Castel Jardin du Presbytère Henvic Finistère

Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 14:00:00

2026-05-10

Rendez-vous à Henvic dans le jardin du Presbytère, pour la 3ème édition du marché Entre Terre et Mer organisé par l’Amicale Laïque de l’école de Henvic. Retrouvez des créateurs, artisans et producteurs locaux.

Replis à la salle Marie Jacq si la météo n’est pas clémente.   .

Rue des Consorts Castel Jardin du Presbytère Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 78 82 73 23 

