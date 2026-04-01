Loto bingo Saint-Lon-les-Mines
Loto bingo Saint-Lon-les-Mines samedi 18 avril 2026.
Saint-Lon-les-Mines
Loto bingo
Mur à Gauche et Salle des Associations Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Le club des anciens Lous youens de d’aouts cops et l’AS Jumelage organisent le dernier loto de la saison. Vous pourrez gagner des cartes KDO (partageables) valables dans tous les Centres LECLERC d’une valeur totale de 4120 €.
Le club des anciens Lous youens de d’aouts cops et l’AS Jumelage organisent le dernier loto de la saison. Vous pourrez gagner des cartes KDO (partageables) valables dans tous les centres LECLERC d’une valeur totale de 4120 €. .
Mur à Gauche et Salle des Associations Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 86 35 99 jacques.forsans@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto bingo
The club des anciens lous youens de d’aouts cops and the as. Jumelage are organizing the last lotto of the season.
You can win KDO cards (shareable) valid in all LECLERC centers, worth a total of ?4120. Payment can be made in cash or by credit card.
L’événement Loto bingo Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Saint-Lon-les-Mines (Landes)
- Café débats Comment fonctionne l’Intelligence Artificielle ? ATELIERS NUMERIQUES Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 23 avril 2026
- Acheter en sécurité ATELIERS NUMERIQUES Route de la Payolle Saint-Lon-les-Mines 30 avril 2026
- Festival Lucien Durosoir Saint-Lon-les-Mines 1 mai 2026
- FESTIVAL LUCIEN DUROSOIR Saint-Lon-les-Mines 1 mai 2026