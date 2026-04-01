Saint-Lon-les-Mines

Loto bingo

Mur à Gauche et Salle des Associations Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Le club des anciens Lous youens de d’aouts cops et l’AS Jumelage organisent le dernier loto de la saison. Vous pourrez gagner des cartes KDO (partageables) valables dans tous les Centres LECLERC d’une valeur totale de 4120 €.

Le club des anciens Lous youens de d’aouts cops et l’AS Jumelage organisent le dernier loto de la saison. Vous pourrez gagner des cartes KDO (partageables) valables dans tous les centres LECLERC d’une valeur totale de 4120 €. .

Mur à Gauche et Salle des Associations Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 86 35 99 jacques.forsans@sfr.fr

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English : Loto bingo

The club des anciens lous youens de d’aouts cops and the as. Jumelage are organizing the last lotto of the season.

You can win KDO cards (shareable) valid in all LECLERC centers, worth a total of ?4120. Payment can be made in cash or by credit card.

L’événement Loto bingo Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans