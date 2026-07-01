Informations pratiques

Sacoué

LOTO BOUSE

SACOUE Sacoué Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Loto bouse à Sacoué le 11 Juillet 2026

Première édition dans le secteur !

Le principe? Un terrain quadrillé en cases, vendues aux participants, quelques vaches seront alors lâchées sur la parcelle. Chaque case accueillant une bouse devient gagnante. Il sera distribué des lots aux gagnants .

Plus d’informations à venir prochainement…

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SACOUE Sacoué 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 12 26 34 comitedesfetessacoue@gmail.com

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English :

Cow Dung Lotto in Sacoué on July 11, 2026

The first edition in the area!

How does it work? A grid-like field divided into squares, sold to participants; a few cows will then be let loose on the plot. Any square containing a cowpat is a winner. Prizes will be awarded to the winners.

More information coming soon…

L’événement LOTO BOUSE Sacoué a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65