LOTO BOUSE Sacoué
samedi 11 juillet 2026 · Sacoué
Informations pratiques
Sacoué
LOTO BOUSE
SACOUE Sacoué Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Loto bouse à Sacoué le 11 Juillet 2026
Première édition dans le secteur !
Le principe? Un terrain quadrillé en cases, vendues aux participants, quelques vaches seront alors lâchées sur la parcelle. Chaque case accueillant une bouse devient gagnante. Il sera distribué des lots aux gagnants .
Plus d’informations à venir prochainement…
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SACOUE Sacoué 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 12 26 34 comitedesfetessacoue@gmail.com
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English :
Cow Dung Lotto in Sacoué on July 11, 2026
The first edition in the area!
How does it work? A grid-like field divided into squares, sold to participants; a few cows will then be let loose on the plot. Any square containing a cowpat is a winner. Prizes will be awarded to the winners.
More information coming soon…
L’événement LOTO BOUSE Sacoué a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65