Loto caritatif Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Loto caritatif

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire.

Sur inscription. Dès 12 ans. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto caritatif

The Domitys Les Safrans residential complex is organising this charity bingo event.

L’événement Loto caritatif Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge