Loto caritatif Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · Domitys Les Safrans · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Loto caritatif
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire.
La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire.
Sur inscription. Dès 12 ans. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
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English : Loto caritatif
The Domitys Les Safrans residential complex is organising this charity bingo event.
L’événement Loto caritatif Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge
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