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AGENDA · Dives-sur-Mer

Loto caritatif Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Domitys Les Safrans · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Domitys Les Safrans
Adresse
1 avenue Jean Isabelle
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Loto caritatif

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire.
La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce loto solidaire.
Sur inscription. Dès 12 ans.   .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00 

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English : Loto caritatif

The Domitys Les Safrans residential complex is organising this charity bingo event.

L’événement Loto caritatif Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge

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