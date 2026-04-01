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Loto Chameyrat

Loto Chameyrat

Loto Chameyrat dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 19330 Chameyrat

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 20 Tarif de base plein tarif

Chameyrat

Loto

Salle des fêtes Chameyrat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Loto 5 € le carton et 20 € les 5 cartons Buvette, crêpes et pâtisserie   .

Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 21 46 

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English : Loto

L’événement Loto Chameyrat a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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