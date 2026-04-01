Loto Chameyrat
Loto Chameyrat dimanche 26 avril 2026.
Chameyrat
Loto
Salle des fêtes Chameyrat Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Loto 5 € le carton et 20 € les 5 cartons Buvette, crêpes et pâtisserie .
Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 21 46
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English : Loto
L’événement Loto Chameyrat a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze