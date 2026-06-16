Loto Champagne-et-Fontaine
Loto Champagne-et-Fontaine vendredi 3 juillet 2026.
Champagne-et-Fontaine
Loto
Champagne-et-Fontaine Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Loto de la société de chasse de Vendoire.
Rendez-vous dès 20h45 à la salle polyvalente
Loto de la société de chasse de Vendoire.
Rendez-vous dès 20h45 à la salle polyvalente .
Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74
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English : Loto
Vendoire Hunting Club Lottery.
Meet at 8:45 p.m. at the multipurpose hall
L’événement Loto Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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