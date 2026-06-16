Champagne-et-Fontaine

Loto

Champagne-et-Fontaine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Loto de la société de chasse de Vendoire.

Rendez-vous dès 20h45 à la salle polyvalente

Loto de la société de chasse de Vendoire.

Rendez-vous dès 20h45 à la salle polyvalente .

Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74

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English : Loto

Vendoire Hunting Club Lottery.

Meet at 8:45 p.m. at the multipurpose hall

L’événement Loto Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne