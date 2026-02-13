Loto Chargey-lès-Gray

Loto Chargey-lès-Gray samedi 28 mars 2026.

Loto

Salle des fêtes Chargey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

L’association Les amis de l’école organise un loto.
Nombreux lots à gagner.
Petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 13 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Chargey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY