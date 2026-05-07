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Loto Salle polyvalente Cornil

Loto Salle polyvalente Cornil

Loto Salle polyvalente Cornil samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Place Jean-Marie Dauzier

Ville : 19150 Cornil

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cornil

Loto

Salle polyvalente Place Jean-Marie Dauzier Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Loto organisé par Les cigognes sont de retour à Cornil. Nombreux lots. Restauration. Buvette.   .

Salle polyvalente Place Jean-Marie Dauzier Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 64 63 25 

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English : Loto

L’événement Loto Cornil a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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