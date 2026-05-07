Loto Salle polyvalente Cornil
Loto Salle polyvalente Cornil samedi 13 juin 2026.
Cornil
Loto
Salle polyvalente Place Jean-Marie Dauzier Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Loto organisé par Les cigognes sont de retour à Cornil. Nombreux lots. Restauration. Buvette. .
Salle polyvalente Place Jean-Marie Dauzier Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 64 63 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Cornil a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Cornil (Corrèze)
- Marché des Producteurs de Pays de Cornil Cornil 4 juillet 2026