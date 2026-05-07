Loto Salle polyvalente Cornil

Cornil

Loto

Salle polyvalente Place Jean-Marie Dauzier Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Loto organisé par Les cigognes sont de retour à Cornil. Nombreux lots. Restauration. Buvette. .

Salle polyvalente Place Jean-Marie Dauzier Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 64 63 25

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English : Loto

L’événement Loto Cornil a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze