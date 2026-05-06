Cornil

Marché des Producteurs de Pays de Cornil

Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez à la rencontre de producteurs locaux, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer les produits achetés sur le marché.

Animations musicales et feux d’artifice. .

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 54 98 circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Cornil

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Cornil Cornil a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze