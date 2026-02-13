Sarriac-Bigorre

Loto de la chasse

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises en participer au loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Loto en 12 parties pleines plus une partie Bingo

Ouverture des portes 19h30

Bons d’achats de 50 a 200€

Filets garni, lots de viandes,…

Bingo bon d’achat de 100 euros

Buvette

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Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

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English :

Get ready for an evening full of excitement, suspense and surprises when you play lotto. It’s much more than just a game of chance; it’s a thrilling community experience where luck can smile on any of you!

Lotto in 12 full games plus one bingo game

Doors open at 7:30 p.m

Vouchers from 50 to 200?

Filets garni, meat lots,…

Bingo: 100-euro voucher

Refreshment bar

L’événement Loto de la chasse Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65