LOTO de la crèche « Les Petits Canaillous », Salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

LOTO de la crèche « Les Petits Canaillous » Dimanche 8 mars, 13h00 Salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarifs : 1 carton : 3 € / 3 cartons : 8 € / 6 cartons : 15 € / 12 cartons : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T13:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T13:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

L’association de la crèche organise un grand LOTO ce dimanche 8 mars afin d’aider « Les Petits Canaillous » de Lagardelle-sur-Lèze !

Rendez-vous dès 13h à la salle des fêtes pour débuter le jeu à 14h.

De nombreux lots sont à gagner : bons d’achats, places de spectacle, loisirs, beauté… Vous pourrez également tenter de remporter un jambon en participant à la tombola !

Tarifs :

1 carton : 3 €

3 cartons : 8 €

6 cartons : 15 €

12 cartons : 20 €

Deux parties gratuites sont organisées à destination des enfants.

Des crêpes, gâteaux et boissons seront en vente sur place.

Salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Organisé par l’association de la crèche pour aider « Les Petits Canaillous » Loto jeu