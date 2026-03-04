LOTO de la crèche « Les Petits Canaillous », Salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze
L’association de la crèche organise un grand LOTO ce dimanche 8 mars afin d’aider « Les Petits Canaillous » de Lagardelle-sur-Lèze !
Rendez-vous dès 13h à la salle des fêtes pour débuter le jeu à 14h.
De nombreux lots sont à gagner : bons d’achats, places de spectacle, loisirs, beauté… Vous pourrez également tenter de remporter un jambon en participant à la tombola !
Tarifs :
- 1 carton : 3 €
- 3 cartons : 8 €
- 6 cartons : 15 €
- 12 cartons : 20 €
Deux parties gratuites sont organisées à destination des enfants.
Des crêpes, gâteaux et boissons seront en vente sur place.
Salle des fêtes de Lagardelle-sur-Lèze 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Organisé par l’association de la crèche pour aider « Les Petits Canaillous » Loto jeu