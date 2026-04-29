Loto de la fête de la Saint Médard Salle des fêtes Burgnac

Burgnac

Loto de la fête de la Saint Médard

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à la soirée conviviale proposée à l’occasion du loto qui sera organisé dans le cadre de la fête de la Saint Médard.

Cette fête est elle-même organisée au profit des associations communales. Le loto est animé par Cécile, avec de nombreux lots à gagner !

Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous ! .

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23 cdf.burgnac@gmail.com

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English : Loto de la fête de la Saint Médard

L’événement Loto de la fête de la Saint Médard Burgnac a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin