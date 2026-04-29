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Loto de la fête de la Saint Médard Salle des fêtes Burgnac

Loto de la fête de la Saint Médard Salle des fêtes Burgnac

Loto de la fête de la Saint Médard Salle des fêtes Burgnac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 172 Route de Beynac

Ville : 87800 Burgnac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Burgnac

Loto de la fête de la Saint Médard

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Venez participer à la soirée conviviale proposée à l’occasion du loto qui sera organisé dans le cadre de la fête de la Saint Médard.
Cette fête est elle-même organisée au profit des associations communales. Le loto est animé par Cécile, avec de nombreux lots à gagner !
Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous !   .

Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23  cdf.burgnac@gmail.com

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English : Loto de la fête de la Saint Médard

L’événement Loto de la fête de la Saint Médard Burgnac a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin