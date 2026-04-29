Loto de la fête de la Saint Médard Salle des fêtes Burgnac
Loto de la fête de la Saint Médard Salle des fêtes Burgnac samedi 6 juin 2026.
Burgnac
Loto de la fête de la Saint Médard
Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez participer à la soirée conviviale proposée à l’occasion du loto qui sera organisé dans le cadre de la fête de la Saint Médard.
Cette fête est elle-même organisée au profit des associations communales. Le loto est animé par Cécile, avec de nombreux lots à gagner !
Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous ! .
Salle des fêtes 172 Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23 cdf.burgnac@gmail.com
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English : Loto de la fête de la Saint Médard
L’événement Loto de la fête de la Saint Médard Burgnac a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin