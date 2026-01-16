Loto de la Gaule Louronnaise Génos

Loto de la Gaule Louronnaise

GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Loto de l’APPMA la Gaule Louronnaise à la salle Valgora à Génos-Loudenvielle à 20h30, ouverture des portes à 19h30.

Nombreux lots, 1 carton 3€, 4 cartons 10€ et 6 cartons 15€

GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

English :

APPMA la Gaule Louronnaise Lotto at Salle Valgora in Génos-Loudenvielle at 8:30pm, doors open at 7:30pm.

Numerous prizes, 1 box 3?, 4 boxes 10? and 6 boxes 15?

