Loto de la Maison d’enfants Notre Dame Salle des fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Loto de la Maison d’enfants Notre Dame Salle des fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt vendredi 8 mai 2026.
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Loto de la Maison d’enfants Notre Dame
Salle des fêtes Jacques Prévert 5 rue Eugène Tricoche Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La Maison d’enfants Notre Dame organise un loto en après-midi.
Ouverture des portes à 15h et commencement à 16h.
Ambiance conviviale et chaleureuse garantie!
Nombreux lots à gagner!
Restauration et buvette.
Participer à notre loto, même petit mais rempli de solidarité! Les bénéfices permettront à un groupe d’adolescents de partir en séjour.
Pour une question d’organisation, veuillez-vous inscrire par mail secretariat@asepf.fr ou par sms au 07 48 94 57 74 .
Salle des fêtes Jacques Prévert 5 rue Eugène Tricoche Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 94 57 74 secretariat@asepf.fr
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English : Loto de la Maison d’enfants Notre Dame
L’événement Loto de la Maison d’enfants Notre Dame Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen
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