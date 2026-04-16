Loto de la Maison d’enfants Notre Dame Salle des fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Loto de la Maison d’enfants Notre Dame

Salle des fêtes Jacques Prévert 5 rue Eugène Tricoche Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La Maison d’enfants Notre Dame organise un loto en après-midi.

Ouverture des portes à 15h et commencement à 16h.

Ambiance conviviale et chaleureuse garantie!

Nombreux lots à gagner!

Restauration et buvette.

Participer à notre loto, même petit mais rempli de solidarité! Les bénéfices permettront à un groupe d’adolescents de partir en séjour.

Pour une question d’organisation, veuillez-vous inscrire par mail secretariat@asepf.fr ou par sms au 07 48 94 57 74 .

Salle des fêtes Jacques Prévert 5 rue Eugène Tricoche Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 94 57 74 secretariat@asepf.fr

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English : Loto de la Maison d’enfants Notre Dame

L’événement Loto de la Maison d’enfants Notre Dame Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen