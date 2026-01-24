Marché nocturne par le Club Nautique Foyen Site du Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Marché nocturne par le Club Nautique Foyen Site du Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt samedi 6 juin 2026.
Marché nocturne par le Club Nautique Foyen
Site du Cléret Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
1er Marché nocturne du Club Nautique Foyen.
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis, sur le beau site du Cléret, au bord de la Dordogne! .
Site du Cléret Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 72 97 59 aviron.foyen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne par le Club Nautique Foyen
L’événement Marché nocturne par le Club Nautique Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-01-20 par OT du Pays Foyen