Marché nocturne par le Club Nautique Foyen Site du Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Marché nocturne par le Club Nautique Foyen

Site du Cléret Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

1er Marché nocturne du Club Nautique Foyen.

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis, sur le beau site du Cléret, au bord de la Dordogne! .

Site du Cléret Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 72 97 59 aviron.foyen@gmail.com

